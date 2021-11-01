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Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:32 Son Güncelleme: 1.11.2021 11:43

Lionel Messi ayrılık sonrası eski başkana taş attı! 'Barcelona'ya geri dönmek...'

Lionel Messi ayrılık sonrası eski başkana taş attı! ’Barcelona’ya geri dönmek...’

Sezon başında efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi'den çok konuşulacak açıklamalar geldi! Sport'a konuşan Messi, Barcelona Başkanı Laporta'nın kendisi hakkındaki sözlerinin doğru olmadığını Barcelona'da kalmak için çok çaba harcadığını belirtti. Messi ayrıca bir gün İspanya'ya dönmek istediğini söyledi.

Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Lionel Messi'den çarpıcı açıklamalar geldi. Ballon d'Or ödülü için konuşan Messi, 'Doğrusunu söylemek gerekirse ödülü kazanmayı beklemiyorum.' dedi. İşte Messi'nin o açıklamaları...

'BARCELONA'DA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

'Bir gün Barcelona'ya geri dönmek isterim. Futbolu bıraktıntan sonra teknik bir görev alacağım ama bu Barcelona'da mı olur başka yerde mi olur göreceğiz. Barcelona'da kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Laporta'nın sözleri beni üzdü.

Ballon d'Or'u kazanmak, dürüst olmak gerekirse alacağımı sanmıyorum. En büyük ödülüm milli takımla elde edebildiklerimdi. Bu başarı için çok uğraştık ve mücadele ettik ve bu en büyük ödüldü. Ballon d'Or gelirse, bu olağan dışı olacak.

'PARİS'E ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İÇİN GELDİM'

PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Paris'e bu yüzden geldim.

2022 Dünya Kupası son büyük turnuvam olur mu? Sanmıyorum, bunun için konuşmak yersiz. Günden güne yıldan yıla bakıyorum. Amacım Katar'daki turnuvayı kazanmak.'

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Lionel Messi ayrılık sonrası eski başkana taş attı! 'Barcelona'ya geri dönmek...'
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