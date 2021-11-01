Lionel Messi ayrılık sonrası eski başkana taş attı! ’Barcelona’ya geri dönmek...’

'BARCELONA'DA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM'
'Bir gün Barcelona'ya geri dönmek isterim. Futbolu bıraktıntan sonra teknik bir görev alacağım ama bu Barcelona'da mı olur başka yerde mi olur göreceğiz. Barcelona'da kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Laporta'nın sözleri beni üzdü.
Ballon d'Or'u kazanmak, dürüst olmak gerekirse alacağımı sanmıyorum. En büyük ödülüm milli takımla elde edebildiklerimdi. Bu başarı için çok uğraştık ve mücadele ettik ve bu en büyük ödüldü. Ballon d'Or gelirse, bu olağan dışı olacak.
'PARİS'E ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İÇİN GELDİM'
PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Paris'e bu yüzden geldim.
2022 Dünya Kupası son büyük turnuvam olur mu? Sanmıyorum, bunun için konuşmak yersiz. Günden güne yıldan yıla bakıyorum. Amacım Katar'daki turnuvayı kazanmak.'