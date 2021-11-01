Lionel Messi ayrılık sonrası eski başkana taş attı! ’Barcelona’ya geri dönmek...’

'BARCELONA'DA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

'Bir gün Barcelona'ya geri dönmek isterim. Futbolu bıraktıntan sonra teknik bir görev alacağım ama bu Barcelona'da mı olur başka yerde mi olur göreceğiz. Barcelona'da kalmak için mümkün olan her şeyi yaptım. Laporta'nın sözleri beni üzdü.