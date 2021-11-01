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Giriş Tarihi: 2.11.2021 01:50 Son Güncelleme: 2.11.2021 01:50

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kaptanlık düellosu kazananı kim oldu? 1 Kasım MasterChef son bölüm özeti

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kaptanlık düellosu kazananı kim oldu? 1 Kasım MasterChef son bölüm özeti

1 Kasım MasterChef son bölüm özeti, takım kaptanları kim oldu diye merak edenler tarafından inceleniyor. Son bölümde Ateş’in vedasıyla birlikte kalan 12 yarışmacı, takımın kaptanı olmak için midye dolma yaparak yarıştı. 45 dakikada en az 20 midye dolma hedefine ulaşan isim mavi takımın kaptanı oldu. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte kaptanlık düellosu kazananı ile kırmızı ve mavi takımın kaptanı olan isimler!

MasterChef Türkiye'de 1 Kasım'da yayınlanan yeni bölümle on birinci hafta başladı. Şeflerin istediği lezzette en az 20 midye dolma hazırlamaya çalışan yarışmacılar kendilerine verilen 45 dakikanın sonunda tabaklarını sunuma çıkardı. Hazırlanan tabaklardan tadım yapan şefler Eren, Araz, Hasan, Azize, Safanur ve Sergen'in tabaklarını başarılı buldu. Programın ardından, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptanlık düellosu kazananı kim oldu gibi sorular yanıt arıyor. İşte mavi takım kaptanı ile son bölüm özeti!

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım kaptanı olacak ismi belirleyecek yemek midye dolma oldu. Şefler, yarışmacılardan en az yirmi adet midye dolma istedi. Bunun için verilen süre ise 45 dakika. Yarışmacılar, yeteneklerini öne çıkarak en lezzetli midye dolma yapmak için uğraştı. Verilen sürenin sonunda ise şefler tadım yaparak altı ismi başarılı buldu. Bu isimler; Eren, Araz, Hasan, Azize, Safanur, Sergen oldu. Araz ve Eren son ikiye kalırken, gecenin en başarılı midye dolma yapıp kaptanlık oyununu kazanan Eren, Mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burcu'yu seçti.

Kaptanlık düellosunda Eren ve Burcu avantaj için yarıştı. En başarılı mücver yapan takım kaptanı Burcu oldu. Avantaj ise mavi takımdan istediği bir oyuncuyu kırmızı takımdan bir oyuncu ile değiştirebilecek. Burcu, Pelin'i mavi takıma gönderirken Sergen'i de kendi takımına aldı.

1 KASIM MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR

Mavi Takım

Eren - Kaptan

Sergen

Tahsin

Emre

Araz

Safanur

Kırmızı Takım

Burcu - Kaptan

Hasan

Aziz

Dilara

Mert

Pelin

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kaptanlık düellosu kazananı kim oldu? 1 Kasım MasterChef son bölüm özeti
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