Süper Lig'de Fenerbahçe, sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda kötü bir performans ortaya koyuyor. Ligde, Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olarak üst üste 3 maç kaybeden Fenerbahçe'de Vitor Pereira, oyuncular ve yönetime tepkiler büyüyür. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta sadece 2 puan toplayabilidi. (2 beraberlik, 1 mağlubiyet)
MESUT ÖZİL'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA UYARI
Fenerbahçe'de Kaptan Mesut Özil'den arkadaşlarına uyarı geldi. Sarı Lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.
SEZON BAŞINDAKİ KİMLİKLERİ GERİ DÖNMELERİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI
Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak biran önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.
"HEPİMİZ BUNUN İÇİN HAZIRIZ"
Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, "Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli futbolcular antrenmandan sonraki takım toplantısından "hedef birliği" motivasyonu ile ayrıldılar.