Süper Lig'de Fenerbahçe, sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda kötü bir performans ortaya koyuyor. Ligde, Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olarak üst üste 3 maç kaybeden Fenerbahçe'de Vitor Pereira, oyuncular ve yönetime tepkiler büyüyür. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta sadece 2 puan toplayabilidi. (2 beraberlik, 1 mağlubiyet)