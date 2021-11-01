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Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:54 Son Güncelleme: 1.11.2021 17:08

Mesut Özil'den uyarı geldi! Takım arkadaşlarını topladı ve...

Mesut Özil’den uyarı geldi! Takım arkadaşlarını topladı ve...

Süper Lig'de Fenerbahçe üst üste 3 maçını kaybetti ve başta Teknik Direktör Vitor Pereira olmak üzere yönetime ve futbolculara eleştiriler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil, bugünkü antrenman sonrası takım arkadaşlarını topladı ve onlarla bir konuşma yaparak uyarılarda bulundu. İşte Mesut Özil'in söylediği sözler...

Süper Lig'de Fenerbahçe, sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda kötü bir performans ortaya koyuyor. Ligde, Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olarak üst üste 3 maç kaybeden Fenerbahçe'de Vitor Pereira, oyuncular ve yönetime tepkiler büyüyür. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta sadece 2 puan toplayabilidi. (2 beraberlik, 1 mağlubiyet)

MESUT ÖZİL'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA UYARI

Fenerbahçe'de Kaptan Mesut Özil'den arkadaşlarına uyarı geldi. Sarı Lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.

SEZON BAŞINDAKİ KİMLİKLERİ GERİ DÖNMELERİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak biran önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

"HEPİMİZ BUNUN İÇİN HAZIRIZ"

Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, "Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular antrenmandan sonraki takım toplantısından "hedef birliği" motivasyonu ile ayrıldılar.

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Mesut Özil'den uyarı geldi! Takım arkadaşlarını topladı ve...
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