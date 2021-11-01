METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 100 personel alımı gerçekleştirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuruları ÖSYM'nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle yayınlayacağı KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu ile başlayacak. Adaylar 2 Kasım 2021 tarihi saat 23.59'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.

Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.