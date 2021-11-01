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Giriş Tarihi: 1.11.2021 21:44

Midye dolma tarifi ve yapılışı: MasterChef midye dolma nasıl yapılır?

Midye dolma tarifi ve yapılışı: MasterChef midye dolma nasıl yapılır?

MasterChef’in bugünkü bölümünün ardından programı izleyen pek çok kişi evde midye dolma yapılışı hakkında araştırmaları hızlandırdı. Deniz ürünleriyle hazırlanan yemekler arasında sıkça tercih edilen bu lezzet, MasterChef midye dolma nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. Sokak lezzetleri arasında yer alan midye dolma tarifi, yapılışı ve malzemeleri haberimizde.

MasterChef'in 1 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünün ardından midye dolma yapılışı pek çok izleyicinin araştırma konusu halini aldı. Programda yapılan bu tarifi evinde denemek isteyenler, MasterChef midye dolma nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte bu sokak lezzetini evde yapmak için iç pilav tarifi, midye dolma tarifi ve yapılışı!

EVDE MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

İnce kıyılmış soğanı yağda kavurun ve üzerine dolmalık fıstığı ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç ve kuş üzümünü de katın. Birkaç dakika sonra baharatları ve tuzu ilave edin. Pirinç pişince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede midyeleri hafifçe haşlayın. İçlerine hazırladığınız harçtan doldurun. Yeşillik ve limonla servis yapın.

MİDYE DOLMA MALZEMELERİ

8 adet midye

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

4 çorba kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan

Yenibahar, karabiber, tarçın, tuz

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Midye dolma tarifi ve yapılışı: MasterChef midye dolma nasıl yapılır?
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