Midye dolma tarifi ve yapılışı: MasterChef midye dolma nasıl yapılır?

MasterChef'in 1 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünün ardından midye dolma yapılışı pek çok izleyicinin araştırma konusu halini aldı. Programda yapılan bu tarifi evinde denemek isteyenler, MasterChef midye dolma nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte bu sokak lezzetini evde yapmak için iç pilav tarifi, midye dolma tarifi ve yapılışı!

EVDE MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR?

İnce kıyılmış soğanı yağda kavurun ve üzerine dolmalık fıstığı ilave edip kavurmaya devam edin. Pirinç ve kuş üzümünü de katın. Birkaç dakika sonra baharatları ve tuzu ilave edin. Pirinç pişince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede midyeleri hafifçe haşlayın. İçlerine hazırladığınız harçtan doldurun. Yeşillik ve limonla servis yapın.