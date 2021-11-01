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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Necip sağ beke Kenan forvete

Necip sağ beke Kenan forvete
BEŞİKTAŞ'IN Avrupa'daki kaderini belirleyecek Sporting maçı öncesi teknik heyet 11'i oluşturmakta zorlanıyor. Batshuayi'nin yokluğunda Portekiz deplasmanında Kenan Karaman'ın forvete geçmesi, sağ bekte de Rosier'in yerine Necip Uysal'ın görev yapması bekleniyor. Josef'in durumuna da göre de Salih Uçan'ın oynama ihtimali bulunuyor.

PORTEKİZ SEFERI BUGÜN
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde çarşamba günü Sporting'le deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş'ta bir başka endişe de yorgunluk… Bu nedenle Portekiz programında değişikliğe gidildi. Maçın gece 01.00'da bitmesi ve 5 saatlik Türkiye yolculuğu düşünülerek, karşılaşma sonrası dönüş, ertesi güne bırakıldı. Ayrıca Lizbon'a gidiş programı da değiştirildi. Seyahat, yarından bugüne çekildi. Siyah-beyazlı kafile, saat 19.00'da Portekiz'e hareket edecek.

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Necip sağ beke Kenan forvete
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