Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor, Giresunspor karşısında 2 golle kazandı...
Giriş Tarihi: 1.11.2021 22:31

Nuri Şahin ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor, Giresunspor karşısında 2 golle kazandı...

Nuri Şahin ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor, Giresunspor karşısında 2 golle kazandı...

Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ersun Yanal ile sezona başlayan Akdeniz ekibi, kötü gidişatın ardından Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getirmişti. Genç teknik adam, 11. haftadaki Giresunspor maçını 2-1 kazandı ve teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de 11. hafta maçları sona erdi. Haftanın son maçında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bu sezon Ersun Yanal yönetiminde kötü günler geçiren Antalyaspor, deneyimli teknik adamın görevine geçtiğimiz günlerde son vermişti.

Ersun Yanal'ın ardından futbol sorumlusu olarak takımın başına geçen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini Giresunspor'a karşı elde etti.

Son dakikaları oldukça heyecanlı geçen mücadelede, Fredy'nin attığı 2 gol Antalyaspor'a galibiyeti getirdi. Giresunspor'un tek golünü, penaltıdan Diabate kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Süleymanov'un ara pasında Diabate topla ceza sahasında buluştu. Bu oyuncunun yerden gönderdiği topa Doukara gelişine vurdu. Defanstan dönen topu Diabate'nin tamamlamak istediği şutta top, az farkla auta gitti.

20. dakikada Antalyaspor öne geçti. Giresunsporlu oyuncular kendi yarı sahasından çıkmak isterken Fredy topu kaptı. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği sırada yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada Giresunspor'un kontra atağında Süleymanov, Diabate'nin pasında ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı şutunda topu Boffen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

34. dakikada Ghacha'nın ara pasında ceza sahasında Doğukan Sinik meşin yuvarlak ile buluştu. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik'in defansın arkasına attığı pasta ceza sahası içerisinde Bünyamin Balcı topla buluştu. Bu oyuncunun yerden çıkardığı topta Fredy sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada Boffin, ceza sahası içerisinde Balde'yi yere düşürdü. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. 90+5. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme ve yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika haberi: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap!
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira hedef tahtasında! Olası ayrılık sonrası sürpriz adaylar...
Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
Başkan Erdoğan Biden, Macron, Merkel ve Draghi'yle neler konuştuğunu açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Şahin ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor, Giresunspor karşısında 2 golle kazandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA