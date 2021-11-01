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Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:07

Okullar kapanacak mı sorusuna net cevap geldi! Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim ara tatilden önce bitecek mi?

Okullar kapanacak mı sorusuna net cevap geldi! Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim ara tatilden önce bitecek mi?

Okullar kapanacak mı sorusunun yanıtı merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan net bir yanıt geldi. Bakan Koca, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merak ettiği yüz yüze eğitim biter mi konusuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Bakan Koca, yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de önemli bir açıklama yaptı. Peki, bu dönem okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi? Yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte, son açıklamalar

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam ederken okullar kapanır mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Vaka sayısına bağlı bir şekilde, okullar kapanacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren sürece dair son açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, yüz yüze eğitimde kararlılık mesajı verirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de değerlendirmelerde bulundu. Peki, bu dönem okullar kapanır mı ve tamamen uzaktan eğitime geçilecek mi? Ara tatilden önce okullar kapanacak mı? İşte, detaylar

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN DE OKULLAR KAPANACAK MI SORUSUNA NET YANIT

Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;

ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK

Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.

İLAVE KARAR YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE

Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.

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Okullar kapanacak mı sorusuna net cevap geldi! Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim ara tatilden önce bitecek mi?
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