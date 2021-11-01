Okullar kapanacak mı sorusuna net cevap geldi! Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim ara tatilden önce bitecek mi?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN DE OKULLAR KAPANACAK MI SORUSUNA NET YANIT

Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;

ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK

Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.