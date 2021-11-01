Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Kasım Roblox giriş sorunu ne zaman düzelecek? ‘Hesabıma giremiyorum’ sorunu ve çözümü
Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:33 Son Güncelleme: 1.11.2021 09:34

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Kasım Roblox giriş sorunu ne zaman düzelecek? ‘Hesabıma giremiyorum’ sorunu ve çözümü

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Kasım Roblox giriş sorunu ne zaman düzelecek? ‘Hesabıma giremiyorum’ sorunu ve çözümü

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek soruları oyun severlerin gündeminde yer alıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen oyun sitelerinden olan Roblox’da dünden beri erişim problemi yaşanıyor. 31 Ekim tarihiyle de bu sorun sürüyor. Hal böyle olunca, Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? Roblox ne zaman düzelecek, hesabıma neden giremiyorum soruları on binlerce kullanıcı tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama ise Roblox Twitter hesabından yapıldı. Peki, Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 31 Ekim Roblox ne zaman düzelecek? İşte, ‘Hesabıma giremiyorum’ sorunu çözümü

Roblox oyununa erişim problemi devam ediyor. Dünyanın en çok tercih edilen oyun sitelerinden olan Roblox'da dünden beri sorun yaşanıyor. 29 Ekim tarihinde başlayan bu problem hâlihazırda devam ederken, konuya ilişkin Roblox resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Hal böyle olunca, Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 31 Ekim Roblox ne zaman düzelecek soruları gündeme oturdu. İşte Roblox çöktü mü, neden açılmıyor soruları ile birlikte tüm merak edilenlerin yanıtları;

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Konuya ilişkin Roblox tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Roblox resmi Twitter hesabı 29 Ekim 18:00 sularında "Şu anda Roblox'u kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Peki, Roblox nasıl açılır? Roblox, 'something went wrong please try again later' sorunun çözümü nedir?

İşte detaylar;

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Oyunu açmak isteyen kullanıcıların karşısına "something went wrong please try again later" uyarısını çıkarken, hesaba erişimde problemler yaşanmaya devam ediyor.

Oyun yapımcıları konuyla ilgili "Şu anda Roblox kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz. Bugünkü kesinti konusunda hala ilerleme kaydediyor. Sizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Gecikme için bir kez daha özür dileriz. Bu kesintinin platformdaki herhangi bir özel deneyim veya ortaklıkla ilgili olmadığını biliyoruz." açıklamalarında bulundu.

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Dahili bir hizmet sorunu, oyuncuların erişmeye çalıştığı web sunucusunda büyük olasılıkla bir hata olduğu anlamına gelir.

Birkaç ay önceki Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintilerinden de hatırlayacağınız gibi, sunucular çevrimiçi platformlar ve sosyal ağlardaki kesintilerin en yaygın nedenlerinden biridir.

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Roblox çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Kasım Roblox giriş sorunu ne zaman düzelecek? ‘Hesabıma giremiyorum’ sorunu ve çözümü
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