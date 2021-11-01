Kuzey Güney dizisinde Kuzey'in annesi olarak da tanınan bunun dışında birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan Semra Dinçer ölüm haberi sonrası milyonların gündemine geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören ve sayısız operasyon yapılan usta isim kansere yenik düştü. Bu noktada "Semra Dinçer kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. yuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu. Peki, Semra Dinçer kimdir, öldü mü, hastalığı neydi? İşte hayatına dair detaylar...
ACI HABERİ HALUK LEVENT VERDİ!
Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.
Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında 'Köşe Dönücü' adlı dizi ile geçen güzel oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.
Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan 'Kırmızı Oda' adlı dizide Hediye'nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat verdi.