Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:42

SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli zammına yapılacak miktar yüzde 4.25 olarak belirlendi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise, 2021 yılı enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı. Buna göre, En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli zammı ile ilgili gelişmeler;

Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük emekli zammı ne kadar soruları yılsonuna doğru gelirken, milyonlarca vatandaşın gündemine taşındı. Yapılacak zam tutarlarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli zammına yapılacak miktar yüzde 4.25 olarak belirlendi. Buna göre, emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? SSK-BAĞKUR En düşük emekli zammı kaç TL olacak? İşte detaylar;

EMEKLİ OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Yeni yılda yapılacak memur ve emekli zammı için ipuçları gelmeye başladı. Belirleyici etken ise enflasyon rakamları olacak.

Peki, emekli zammı ne kadar olacak?

İşte emekli maaş zammı ile ilgili ayrıntılar;

Bugüne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN ENFLASYON VERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Dün enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2021 yılı için enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu açıkladı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR

Merkez Bankası'nın tahminine göre 2021 yılı enflasyon rakamı yüzde 18.4 olursa emekli zamları şu şekilde gerçekleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMEKLİ ZAMMI

Bu emeklilerimizin zamları son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Buna göre son 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 4.25 oldu.

Merkez Bankası'nın tahmini olan yüzde 18.4 rakamına göre Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon ise yüzde 9.18 civarında gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.18 olarak uygulanacaktır.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ ZAM ORANI

Emekli sandığı emeklileri yani memur emeklileri toplu sözleşme zammı olarak yüzde 5 oranında artışı Ocak ayında maaşlarında görecekler. Bu artışa oluşan 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Merkez'in yüzde 18.4'lük tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,18 olduğunda emekli memurların alacağı zam yüzde 5 ve enflasyon farkı ise Temmuz'daki yüzde 3'ün üzerindeki 6.18'lik oran olacaktır. Bu durumda memur emeklileri yüzde 5+6,18 yani yüzde 11,18 zam alacak.

MEMUR ZAMMI İÇİ 4 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

Yaklaşık 4 milyon memurun zammını da enflasyon rakamları etkileyecek. Buna göre memurlar da toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Enflasyon farkı ise yüzde 6.18 olarak yansıyacak. Böylece memurların 6 aylık zam oranları da yüzde 11.18 olacak

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SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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