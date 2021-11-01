Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? En düşük emekli zammı ne kadar soruları yılsonuna doğru gelirken, milyonlarca vatandaşın gündemine taşındı. Yapılacak zam tutarlarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli zammına yapılacak miktar yüzde 4.25 olarak belirlendi. Buna göre, emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? SSK-BAĞKUR En düşük emekli zammı kaç TL olacak? İşte detaylar;

EMEKLİ OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Yeni yılda yapılacak memur ve emekli zammı için ipuçları gelmeye başladı. Belirleyici etken ise enflasyon rakamları olacak.

Peki, emekli zammı ne kadar olacak?

İşte emekli maaş zammı ile ilgili ayrıntılar;