Son dakika: Lille’in yeni hocasıyla millilerin yıldızı barışmadı! Geçen sezonun yıldızıydı, bu sezon ayrılık kapıda…

Son dakika haberi… Geçtiğimiz yıl Burak Yılmaz önderliğinde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Türk futbolseverlerin sempatisini kazanan Lille, Fransa Ligue 1'de PSG'nin hegemonyasına son vermiş ve şampiyonluğu kazanmıştı.
Ligue 1 şampiyonluğunun ardından sezon başında Fransa Süper Kupası'nı da PSG'nin elinden alan Lille, yeni sezona başarılı hocası Christopher Galtier ile yollarını ayırarak başladı.
Deneyimli teknik adamın ayrılığıyla birlikte takımına başına geçen Jocelyn Gourvennec, Lille'de geçtiğimiz sezonun oldukça gerisinde bir performans çiziyor.
Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Nice'in başına geçen Galtier'in Burak Yılmaz'ı da yanında götürmek istediği ancak kulüp yönetiminin buna izin vermediğini yazmıştı.
Sezon içerisinde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Lille, 12 maçta 15 puan topladı ve 15. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Fransız ekibinde taraftarların isyanı son haftalarda artıyor.
"BURAK YILMAZ MUTSUZ"
Ligue 1'in 11. haftasında oynanan Brest maçında hocası Gourvennec'in maçın ikinci yarısında oyundan aldığı Burak Yılmaz, oldukça sinirlenmiş ve direkt soyunma odasına gitmişti.
Yaşanan bu olay Fransız basınından bazı ayrılıkların geleceği şeklinde iddialara neden olsa da Gourvennec, Burak Yılmaz'ın özür dilediğini ve bir sorun olmadığını belirtti.
Ancak yine de takımda mutsuz olduğu söylenen Burak Yılmaz'ın ayrılabileceği iddiaları halen güçlü şekilde devam ediyor.
İKİNCİ KRİZ: YUSUF YAZICI
Burak Yılmaz ve Gourvennec arasında yaşananların ardından Lille'de bir milli kriz daha patladı.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, 2019 yılında Trabzonspor'dan yüksek bonservis bedeliyle satın alınan Yusuf Yazıcı için ayrılığın kapıda olduğunu yazdı.
Yine Galtier döneminde alınan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan isimlerden birisi olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon 42 maçta görev almış ve 14 gol, 5 asistle oynamıştı.
Bu sezon ilk 11'e girmenin yanı sıra yedekten oyuna dahil olmakta da zorlanan Yusuf Yazıcı'nın mutsuz olduğu ve ayrılık ihtimalinin arttığı belirtildi.
Jocelyn Gourvennec, "Yusuf Yazıcı, biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar oynama süresi bulamıyor. Onunla sürekli konuşuyorum. Mizacı ve karakteri iyi olan biri. Maça imzasını atması için ilk 11'de olmasına gerek yok. Sonradan da oyuna girip bir şeyler yapabileceğini bilmeli. İnanılmaz farklılıklar yaratabilen bir oyuncu. Sadece takıma yardımcı olmaya motive olsun." ifadelerini kullandı.
L'Equipe'nin haberinde, "Gourvennec Lille'e geldiğinden beri Yusuf Yazıcı, forma hiyerarşisinde o kadar aşağı indi ki artık şansının kalmadığını düşünüyor. Yusuf Yazıcı için ayrılık ihtimali de ortada." denildi.