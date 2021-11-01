Son depremler listesi 1 Kasım Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

"En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusunun yanıtı, araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. 1 Kasım Pazartesi verilerine göre; bugün Erzurum, Manisa, Adana gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi 1 Kasım 2021 Pazartesi.