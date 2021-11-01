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Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:04

Son depremler listesi 1 Kasım Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi 1 Kasım Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel son depremler listesini duyurdu. Listeye göre; 1 Kasım Pazartesi bugün yurdun pek çok noktasında küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. Bu bölgeler arasında; Ege Denizi, Akdeniz, Yalova, Balıkesir gibi bölgeler yer alıyor. Öte yandan, vatandaşlar “En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?” sorusuna da yanıt arıyor. Bu başlık altından; Son depremler listesi 1 Kasım Pazartesi verilerine ulaşabilirsiniz.

"En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorusunun yanıtı, araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. 1 Kasım Pazartesi verilerine göre; bugün Erzurum, Manisa, Adana gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi 1 Kasım 2021 Pazartesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM 2021 PAZARTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.01 08:32:37 37.9147 26.9658 9.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 07:39:23 36.2893 31.8543 71.3 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 07:20:00 35.4115 25.0057 46.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 06:22:34 40.6693 29.1028 6.0 -.- 1.5 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.11.01 06:18:38 39.5683 27.5727 9.9 -.- 1.5 -.- BUYUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2021.11.01 06:11:48 37.9663 27.1412 13.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 05:31:45 36.4482 27.4358 14.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 05:18:34 40.6470 42.1090 3.0 -.- 1.9 -.- YOLBOYU-OLTU (ERZURUM) İlksel

2021.11.01 02:28:52 37.7457 27.0612 7.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 02:08:49 36.4507 27.1780 4.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 02:03:20 37.8288 26.9825 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler listesi 1 Kasım Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?
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