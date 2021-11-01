Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 1.11.2021 14:17

TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi

TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi

Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. ATV, Star TV, Kanal D, TRT 1, Show TV Pazar televizyon yayın akışı listesi ile dizi ve filmlerin yayın saati duyuruluyor. Peki TV yayın akışı ile 1 Kasım 2021 Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi

Bu akşamını evde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, kanallarda hangi yapımların yer alacağını tv yayın akışı listesi ile merak ediyor. Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusuyla, bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. İşte 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi

BUGÜN TV'DE NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Üç Kuruş

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Evim Şahane

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Yerli Dizi/Sinema

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün akşam MasterChef kim elendi? 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Son dakika haberi: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Son dakika açıklaması geldi... Okullar kapanacak mı ve uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlayacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki o pozisyonlara net yorum! Ofsayt var mı?
Fulya Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi: Katil Atilla Makta hakkında karar
Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba'dan sonra bir ilk...
SON DAKİKA: 31 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA