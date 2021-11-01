TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi

Bu akşamını evde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, kanallarda hangi yapımların yer alacağını tv yayın akışı listesi ile merak ediyor. Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusuyla, bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. İşte 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi