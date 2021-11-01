TV yayın akışı: Bugün TV’de ne var? 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi

Bu akşamını evde geçirmeyi planlayan vatandaşlar, kanallarda hangi yapımların yer alacağını tv yayın akışı listesi ile merak ediyor. Bugün televizyonda neler var, hangi diziler oynayacak sorusuyla, bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar araştırılıyor. İşte 1 Kasım 2021 Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı listesi
BUGÜN TV'DE NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Üç Kuruş
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Evim Şahane
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Yerli Dizi/Sinema