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Giriş Tarihi: 1.11.2021 14:42 Son Güncelleme: 1.11.2021 14:42

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar ve şartları nelerdir?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar ve şartları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvuru sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Milyonlarca öğrenci yakından ilgilendiren VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları geçen sene 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu için başvurular 1 Kasım yani bugün başladı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar ve şartları nelerdir? İşte son durum

VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika duyurusu bekleniyor. Öğrenim hayatları boyunca maddi olarak rahata ermek isteyen ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri burs başvurularını tamamlıyor. VGM başvuru sonuçları merakla beklenirken Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim bursu için başvuruları 1 Kasım'da başlattı. Henüz başvuru yapmayanlar ise VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar ve şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

VGM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli olmadı. VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar ve şartları nelerdir?
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