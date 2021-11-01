Vitor Pereira ilk dönemini aratıyor! Fenerbahçe’deki performansı...

PEREİRA, İLK DÖNEMİNİ ARATIYOR

Fenerbahçe ile yolları ikinci kez kesişen Vitor Pereira, ligde 11 haftalık periyotlar dikkate alındığında puan ve gol istatistikleri bakımından görev yaptığı ilk dönemin gerisinde kaldı.

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, hanesine 19 puan yazdırdı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 13 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, Pereira'nın ilk kez görev yaptığı 2015-2016 sezonunda ise 11 haftalık periyotta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 24 puan elde etmişti. Bu karşılaşmalarda 16 kez ağları sarsan Fenerbahçe, 9 gole engel olamamıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'i ikinci sırada tamamladığı 2015-2016'da sadece 4 mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise henüz 11. haftada aynı mağlubiyet sayısına ulaştı.