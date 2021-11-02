Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılının 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatı dolayısıyla her yıl bu tarihte yurt genelinde yas tutularak ulu önder anılıyor. Bu yıl 83'üncüsü gerçekleşecek olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, öğrencilerin ve çalışanların araştırmalarına konu oluyor. 10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım'da okullar tatil mi soruları vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. 2021 10 Kasım hangi güne denk geliyor? İşte Resmi Gazete açıklamaları.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve okullar faaliyette olacak.
10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, OKULLAR TATİL Mİ?
2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler diğer günlerde olduğu gibi 10 Kasım'da da aynı saatte okullarına gidecek.
RESMİ TATİLLERLE İLGİLİ RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.