Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılının 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün vefatı dolayısıyla her yıl bu tarihte yurt genelinde yas tutularak ulu önder anılıyor. Bu yıl 83'üncüsü gerçekleşecek olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, öğrencilerin ve çalışanların araştırmalarına konu oluyor. 10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım'da okullar tatil mi soruları vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. 2021 10 Kasım hangi güne denk geliyor? İşte Resmi Gazete açıklamaları.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve okullar faaliyette olacak.