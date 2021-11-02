Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 2 Kasım korona tablosu ile bugünkü güncel koronavirüs vaka-vefat sayısı
Giriş Tarihi: 2.11.2021 17:16 Son Güncelleme: 2.11.2021 17:17

2 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 2 Kasım korona tablosu ile bugünkü güncel koronavirüs vaka-vefat sayısı

2 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 2 Kasım korona tablosu ile bugünkü güncel koronavirüs vaka-vefat sayısı

Yurt ve dünyadaki etkilerini 1 yıldan fazla sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye’deki ilk vaka teşhisinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 28 bin 678 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif olarak belirlendi. Bugünkü en son Türkiye vaka - vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek 2 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Son dakika 2 Kasım korona tablosu verileri ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Kasım koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulacak. Bugünkü güncel Tükiye koronavirüs vaka - vefat sayıları kamuoyu tarafından merak konusu haline gelerek "2 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA - VEFAT SAYILARI

2 Kasım korona tablosu verileri ve bugünkü en son Türkiye vaka - vefat rakamları şöyle;

1 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 678

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 296

31 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 948

VEFAT SAYISI: 201

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175

30 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 096

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 632

29 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 409

VEFAT SAYISI: 209

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 846

28 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 528

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651

27 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 896

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bugün var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Son dakika haberi... Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde kritik bilgi: O vatandaşlar muaf
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
SABAH'tan bir bomba daha: 6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
Son dakika: Vitor Pereira yol ayrımında! Fenerbahçe için sürpriz öneri, Mesut Özil ve Daum...
CHP ve İYİ Parti'den seçim analizi: "Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz"
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta pistte: 0-100'ü bakın kaç saniye!
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
2 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 2 Kasım korona tablosu ile bugünkü güncel koronavirüs vaka-vefat sayısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA