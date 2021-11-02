2 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 2 Kasım korona tablosu ile bugünkü güncel koronavirüs vaka-vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Kasım koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulacak. Bugünkü güncel Tükiye koronavirüs vaka - vefat sayıları kamuoyu tarafından merak konusu haline gelerek "2 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
2 Kasım korona tablosu verileri ve bugünkü en son Türkiye vaka - vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 28 bin 678
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 296
VAKA SAYISI: 23 bin 948
VEFAT SAYISI: 201
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 175
VAKA SAYISI: 23 bin 096
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 632
VAKA SAYISI: 24 bin 409
VEFAT SAYISI: 209
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 846
VAKA SAYISI: 25 bin 528
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 651
VAKA SAYISI: 26 bin 896
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 542