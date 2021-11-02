Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuruları başladı! Hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuruları 2 Kasım 2021 tarihinde başladı. Adaylar 10 Kasım tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Başvurular elektronik ortamda alınacak olup ÖSYM AİS sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki; Hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.