Canlı Altın fiyatları 2 Kasım Salı: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış rakamları günün en sık araştırılan konuları arasında yerini alıyor. Canlı rakamlara göre; gram altın 549 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 748 liradan işlem görmektedir. Hem hediye hem de yatırım amaçlı kullanılan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları 2 Kasım Salı!