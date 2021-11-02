Asgari ücret zammı son dönemde en sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Yeni yıla az bir süre kala "Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon yeni rakamı da belirlemiş olacak. İşte 2022 Asgari ücret zammı son bilgiler.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.