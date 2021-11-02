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Giriş Tarihi: 3.11.2021 01:32

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete kaç TL zam yapılacak?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete kaç TL zam yapılacak?

2022 yılı asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yılın sonunda düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesi, Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete kaç TL zam yapılacak soruları yanıt arıyor. Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak sorusu da bu kapsamda araştırılanlar arasında bulunuyor. Zam toplantısı ayın kaçında yapılacak? İşte 2022 yılı için net ve brüt asgari ücret tahmini.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 asgari ücret zammı hakkında toplantıların Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantılardan önce vatandaşlar asgari ücret zammı ne zaman belli olacak diye araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlayan ve 4 oturumda gerçekleştirilen zam toplantısı sonucu asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete kaç TL zam yapılacak sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte net ve brüt asgari ücret tahmini ile zam toplantısı tarihleri.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete kaç TL zam yapılacak?
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