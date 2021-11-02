Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 asgari ücret zammı hakkında toplantıların Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantılardan önce vatandaşlar asgari ücret zammı ne zaman belli olacak diye araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlayan ve 4 oturumda gerçekleştirilen zam toplantısı sonucu asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete kaç TL zam yapılacak sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte net ve brüt asgari ücret tahmini ile zam toplantısı tarihleri.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.