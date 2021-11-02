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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Başakşehir yükselişte A.Demir inişte

Başakşehir yükselişte A.Demir inişte
SÜPER Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Adana Demirspor, deplasmanda Başakşehir'e 2-1 yenildi. Mavi Şimşekler, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertliler ise 3'te 3 yaptı. 60. dakikada Yunus ceza sahasında Volkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Assombalonga, Adana Demir'i 1-0 öne geçirdi. 71'de Chadli güzel bir golle skoru eşitledi: 1-1. 89'da Deli'nin, Aleksic'e yaptığı müdahaleye önce 'devam' diyen Arda Kardeşler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyince penaltıyı verdi. 90+2'de Visca, beyaz noktadan sonucu ilan etti: 2-1.

GÜÇ BENDE ARTIK!
GÖREVE geldiğinde ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2 deviren Medipol Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, ardından Antalyaspor ve Adana Demir'i aynı skorla 2-1 yenerek takımını ayağa kaldırdı. Belözoğlu döneminde turuncu- lacivertlilerin hücum istatistikleri de arttı. Dün 19 şutta 9 isabet bulan Başakşehir, 3 maçta ise rakip kalelere toplam 42 şut gönderdi, 7 gol buldu.

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Başakşehir yükselişte A.Demir inişte
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