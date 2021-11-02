Başakşehir yükselişte A.Demir inişte

SÜPER Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Adana Demirspor, deplasmanda Başakşehir'e 2-1 yenildi. Mavi Şimşekler, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, EmreBelözoğlu yönetimindekituruncu-lacivertlilerise 3'te 3 yaptı. 60. dakikada Yunus ceza sahasında Volkan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Assombalonga,Adana Demir'i 1-0 öne geçirdi. 71'de Chadli güzel bir golle skoru eşitledi: 1-1. 89'da Deli'nin, Aleksic'e yaptığı müdahaleye önce 'devam' diyen Arda Kardeşler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyince penaltıyı verdi. 90+2'de Visca, beyaz noktadansonucu ilan etti: 2-1.
GÜÇ BENDE ARTIK!
GÖREVE geldiğinde ilk maçında Beşiktaş'ı 3-2deviren Medipol Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, ardından Antalyaspor ve Adana Demir'i aynı skorla 2-1 yenerek takımını ayağa kaldırdı. Belözoğlu döneminde turuncu- lacivertlilerin hücum istatistikleri de arttı. Dün 19 şutta 9 isabetbulan Başakşehir, 3 maçta ise rakip kalelere toplam 42şut gönderdi, 7gol buldu.