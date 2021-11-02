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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:45 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:45

Beşiktaş Avrupa'da kayıp! Son 16 maçta 12 yenilgi

AA
Beşiktaş Avrupa’da kayıp! Son 16 maçta 12 yenilgi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting Lizbon'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da oynadığı son 16 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlardan ikisini beraberlikle tamamlarken, 12 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.

Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.

Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, grubun son maçında Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

SON 2 SEZONDA GİDİŞAT DAHA KÖTÜ

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

SAVUNMADA SIKINTI YAŞADI

Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekti. Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

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Beşiktaş Avrupa'da kayıp! Son 16 maçta 12 yenilgi
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