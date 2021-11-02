Beşiktaş Avrupa’da kayıp! Son 16 maçta 12 yenilgi

SON 2 SEZONDA GİDİŞAT DAHA KÖTÜ

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.