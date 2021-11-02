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Giriş Tarihi: 2.11.2021 08:31

Beşiktaş'ta benzer tablo! 11 hafta geride kalırken...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta benzer tablo! 11 hafta geride kalırken...
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Geçen sezon çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, ligin 11 haftalık diliminde pek parlak bir tablo çizememişti. Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon 19 puan toplayan Kartal, bu yıl ise aynı dilimde hanesine 20 puan yazdırdı.

Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 19 puan toplayıp 4. sırada kalmıştı. Bu sezon ise 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 20 puan alırken yine 4. sırada.

Kara Kartal'ın tablosu benzer durumu gösterse de bu sezon özellikle kurulan kadrodan beklentinin yükselmesi ve şampiyonluğa giden yolda sahada sergilenen iyi oyunun daha da geliştirilmesi arzu ediliyordu.

Ancak yıldızlarla kurulu kadronun oyunu yönetim, teknik heyet ve taraftarı memnun etmedi.

SPORTİNG'E RUS HAKEM
Öte yandan Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında yarın Sporting karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ın bu zorlu mücadelesine Rus hakem atandı.

TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Sergei Karasev görev alacak.

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Beşiktaş'ta benzer tablo! 11 hafta geride kalırken...
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