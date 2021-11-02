Beşiktaş'taki düşüşün sebebini açıkladı! "Güç zehirlenmesi..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın 11'i sakatlıklardan dolayı her hafta soru işareti. En son Batshuayi'de adale sakatlığı oldu. Salih'in Alanya'daki Salih ile uzaktan yakından alakası yok. Ghezzal ve Rosier'de de düşüş var. Teixeira ve Pjanic hazır değiller.B ütün ağır yük Josef'e binince en sonunda o da fire verdi.