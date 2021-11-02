Beşiktaş'taki düşüşün sebebini açıkladı! "Güç zehirlenmesi..."

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın liderliğindeki Beşiktaş, yeni sezonda beklentilerin altında kaldı. Zirveyle puan farkı 7'ye çıkarken, Devler Ligi'nde de varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, 3 maçını da kaybetti.
Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemleri; Fatih Doğan, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Beşiktaş'ta yaşananları değerlendirdi.
"KAMPI İYİ GEÇİRMEDİLER!"
SORU: Beşiktaş bir var bir yok! Bunun sorumlusu olarak da Sergen Yalçın gösteriliyor. Ne oldu Beşiktaş'a?
FATİH DOĞAN: Beşiktaş güç zehirlenmesi yaşıyor! Başarıyı paylaşmak ve yönetmek zordur. Yıldızları aynı potada tutmak önemli. Sakatlıklar tesadüf değil. Sezon başı kampı iyi geçirilmedi.
Gündüz İstanbul'da çalışıp akşam evlerine, sosyal hayatlarına gittiler. Böyle bir kamp kültürü ve sistemi yok. Beşiktaş toparlanır, şampiyon da olur. Ama bunun için Sergen Yalçın'ın toparlanması, takımı toparlaması, yönetimin de birlik beraberliği sağlaması gerekir.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ta o kadar çok oyuncu, o kadar büyük sakatlıklar yaşandı ki bu, Sergen Yalçın'ın oyun sistemine ciddi zarar verdi. Beşiktaş eğer sakatlıkları atlatıp sezon başındaki istikrarlı kadrosunu yeniden yakalarsa zirveye oynamaya devam eder. Ancak yönetimin hataları görmeden konuyu başka kanallara çekmesi doğru değil.
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın bu halinin tek sorumlusu, Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ağır harabiyet getiriyor. Hem fizik olarak çökertiyor hem de mental olarak çok geriye götürüyor. İddia ediyorum, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni bugün kesse inanın bana çok çabuk toparlar. Beşiktaş'ın kadrosu Türkiye'nin en iyisi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş geçen sezonki oyunu oynamaya çalışıyor ama bu kez verimden uzak kaldı. Üstüne sakatlıklar eklendi ama Yalçın yine önde baskılı, direkt kaleye giden oyunu istyior.
Halbuki oyuncu profili değişti. 3 yerli kuralı Beşiktaş'ı çok etkiledi. Zaten son maçtan sonra kendisi de bir değişim yapmaları gerektiğinin sinyalini verdi. Kalan maçlarda Beşiktaş'ı daha farklı bir stratejide, daha sabırlı oynarken görebiliriz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın 11'i sakatlıklardan dolayı her hafta soru işareti. En son Batshuayi'de adale sakatlığı oldu. Salih'in Alanya'daki Salih ile uzaktan yakından alakası yok. Ghezzal ve Rosier'de de düşüş var. Teixeira ve Pjanic hazır değiller.B ütün ağır yük Josef'e binince en sonunda o da fire verdi.