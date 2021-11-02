Çökertme kebabı tarifi: MasterChef çökertme kebabı nasıl yapılır? 2 Kasım MasterChef çökertme kebabı yapılışı ve malzemeleri

Patates kızartması, et ya da tavuk, domates sosu ve yoğurt ile yapılan çökertme kebabı hem ana yemek olarak hem de yan ürün olarak tercih edilmektedir. Bazı püf noktaları da bulunan bu yemek, MasterChef 2 Kasım bölümünün ardından MasterChef çökertme kebabı nasıl yapılır sorusuyla araştırmaların odağında yer alıyor. MasterChef çökertme kebabı yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde.

MASTERCHEF ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin.

Et marinasyonu için yüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.

Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.

Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın. Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.

Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.