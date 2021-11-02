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Giriş Tarihi: 2.11.2021 22:10

Çökertme kebabı tarifi: MasterChef çökertme kebabı nasıl yapılır? 2 Kasım MasterChef çökertme kebabı yapılışı ve malzemeleri

Çökertme kebabı tarifi: MasterChef çökertme kebabı nasıl yapılır? 2 Kasım MasterChef çökertme kebabı yapılışı ve malzemeleri

MasterChef Türkiye adlı yemek programının bugün yayınlanan bölümünde yarışmacılar çökertme kebabı hazırladı. Şeflerin beğenisine sundukları bu tabakların ardından programın izleyicileri MasterChef çökertme kebabı nasıl yapılır sorusuyla en lezzetli çökertme kebabı tarifi hakkında araştırmaya koyuldu. İşte 2 Kasım MasterChef bölümünde yapılan çökertme kebabı yapılışı ve malzemeleri.

Patates kızartması, et ya da tavuk, domates sosu ve yoğurt ile yapılan çökertme kebabı hem ana yemek olarak hem de yan ürün olarak tercih edilmektedir. Bazı püf noktaları da bulunan bu yemek, MasterChef 2 Kasım bölümünün ardından MasterChef çökertme kebabı nasıl yapılır sorusuyla araştırmaların odağında yer alıyor. MasterChef çökertme kebabı yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde.

MASTERCHEF ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Fazla yağlı kısımlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin.

Et marinasyonu için yüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve üzeri streç filmle kaplı kapta buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Kabuğunu soyduğunuz patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Bol suda durulayıp üzerlerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alıp dinlendirin.

Etleri kızartmak için mümkünse döküm bir tavada az miktarda sıvı yağı kızdırın. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın.

Domates sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir tavada kızdırın. Üzerine pul biber ve rendelenmiş domatesi ekleyip, 10 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın.

Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Eti için:

300 gram dana kontrfile

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Et marinasyonu için:

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet rendelenmiş soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı süt

1 su bardağı soda

1 yemek kaşığı tereyağı(pişirmek için)

Kibrit patates için:

2 adet orta boy patates

1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 adet rendelenmiş domates

4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

ÇÖKERTME KEBABI YAPIMI PÜF NOKTASI

Sosa buladığınız etleri buzdolabında uzun süre marine etmek isterseniz pişirme işlemi öncesinde oda ısısında bekletip sonrasında pişirmeyi unutmayın.

Kibrit patateslerin daha çıtır olması için bol suda durulayıp üzerini kuruladığınız az miktarda nişastayla karıştırın. Sonra da kızgın yağda ya da fritözde kızartın.

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Çökertme kebabı tarifi: MasterChef çökertme kebabı nasıl yapılır? 2 Kasım MasterChef çökertme kebabı yapılışı ve malzemeleri
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