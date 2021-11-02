Ocak emekli zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl, Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Emekli zammında belirleyici etken ise son 6 aylık enflasyon verileri oluyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli zammına yapılacak miktar yüzde 4.25 olarak belirlendi. Buna göre, emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? SSK-BAĞKUR En düşük emekli zammı kaç TL olacak? İşte detaylar;

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İŞTE EMEKLİ OCAK ZAMMI İLE İLGİLİ DETAYLAR;

Yeni yılda yapılacak memur ve emekli zammı için ipuçları gelmeye başladı. Belirleyici etken ise enflasyon rakamları olacak.

Peki, emekli zammı ne kadar olacak?