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Giriş Tarihi: 2.11.2021 13:33

Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi kaç, ne zaman belli olacak?

Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi kaç, ne zaman belli olacak?

Gerek asgari ücret gerekse emekli ve memur zamlarını yakından ilgilendiren Ekim ayı enflasyon oranı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. AA Finans beklenti anketine göre; beklentilerin ortalaması yüzde 2,50’lik rakamı işaret ediyor. Öte yandan binlerce kişi “TUİK ile 2021 Ekim enflayon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu beklentileri, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Ekim enflasyon oranı için gözler TUİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine göre beklentiler en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında olurken öte yandan binlerce kişi "TUİK ile 2021 Ekim enflayon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu oran, asgari ücret, memur ve emekli Ocak zammında büyük rol oynayacak. Peki, 2021 Ekim enflayon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte tüm detaylar...

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

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Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi kaç, ne zaman belli olacak?
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