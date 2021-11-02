Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi kaç, ne zaman belli olacak?

Ekim enflasyon oranı için gözler TUİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine göre beklentiler en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında olurken öte yandan binlerce kişi "TUİK ile 2021 Ekim enflayon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu oran, asgari ücret, memur ve emekli Ocak zammında büyük rol oynayacak. Peki, 2021 Ekim enflayon oranı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte tüm detaylar...
2021 Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Ekim ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.