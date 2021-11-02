Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO'dan şok karar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı, neden bitti, yayınlanmayacak mı?
Giriş Tarihi: 2.11.2021 17:11 Son Güncelleme: 2.11.2021 17:11

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO'dan şok karar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı, neden bitti, yayınlanmayacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO’dan şok karar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı, neden bitti, yayınlanmayacak mı?

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) final iddiaları sonrası milyonlarca izleyeninin gündemindei yerini aldı. 200. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizi, Salı günüyle beraber yeniden merak konusu haline geldi. Bu noktada ise “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bitti mi, final mi yaptı, neden bitti, yayınlanmayacak mı?” sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Dizide Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(EDHO) bitti mi, neden final yaptı? İşte tüm detaylar...

Atv'nin aksiyon dolu dizisi EDHO için uzunca bir süredir bekleyiş devam ediyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final iddialarıyla beraber geçtiğimiz haftadan bu yana izleyenlerinin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bitti mi, final mi yaptı, neden bitti, yayınlanmayacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizi, Bugün de Atv yayın akışında yer almadı. Peki, EDHO bitti mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı? İşte tüm detaylar...

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO'dan şok karar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, final mi yaptı, neden bitti, yayınlanmayacak mı?
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