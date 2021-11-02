Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 2.11.2021 12:44

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller duyuruluyor. Kasım ayının ilk haftasında evde bakım parası yatan illeri öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım aylığı aanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
SABAH'tan bir bomba daha: 6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
Son dakika haberi... Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde kritik bilgi: O vatandaşlar muaf
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira yol ayrımında! Sürpriz öneri geldi: 'Mesut Özil ve Daum...'
CHP ve İYİ Parti'den seçim analizi: "Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz"
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0'dan 100 km'ye bakın kaç saniyede çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2 Kasım Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA