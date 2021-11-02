Fatih Terim, Melo ve Beşiktaş sözleri! "2 yıl önce atılan tweet..."

Son dakika...Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında orta saha bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımın listesinde birçok futbolcu bulunuyor. Son dönemde ise bu futbolculardan birinin de Felipe Melo olduğu iddia edilmişti.
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı oyuncunun devre arasında sarı-kırmızılı formayı giyebileceği gündeme gelmişti.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir iddialara son noktayı koydu. Epözdemir, "Hocamızın da belirttiği gibi Melo için bir çalışmamız yok. Devre arasında varsa eksiklerimiz, bütçelerimiz ve hocalarımızdan gelen raporlar doğrultusunda hamleler yapılacak. 6 numara ile ilgili çalışmamız olacak. Başka pozisyonlar için de ihtiyaçlarımız doğrultusunda transferleri yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A YANIT GELDİ!
Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir şöyle konuştu: "Yöneticiler kendi taraftarlarını konsolide etmek için mesajlar veriyor. Bu da sezon öncesi verilen birlik mesajını zedeliyor. Bazı stadyumlarda 40 bin kişi maça geliyor. Federasyona soruyoruz bu kural sadece Galatasaray'a mı var? Yüzde elli kapasite kuralına sadece G.Saray uyuyor.
Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik. Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil.
Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile bu kuralı anlatmış. Aradan iki yıl geçmiş. İki pozisyon birbirinden çok bağımsız. Morutan'ın attığı gol açık. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar."
FATİH TERİM'İN MAAŞINI AÇIKLADI
Fatih Terim'in maaşıyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Epözdemir, "Hocamız önceki dönem 18 milyon TL ücret alıyordu o dönem 2 milyon Euro'ya tekabül ediyor bu rakam. Bu sezon yeni sözleşme yaparken de yine 2 milyon Euro'dan devam edip o dönemki kurdan hesaplayarak 21 milyon TL'ye imza attık." dedi.