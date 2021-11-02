Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Haydi Fenerbahçe! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz, Royal Antwerp ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gruptaki son maçında, rakibini kendi sahasında ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Antwerp Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati...
Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 23.00'de başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.
Müsabakayı, Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.