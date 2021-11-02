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Giriş Tarihi: 2.11.2021 16:43

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım sürüyor. Gruptaki son maçında Antwerp ile 2-2 berabere kalan Sarı-Lacivertliler, iddiasını sürdürmek için deplasmanda galibiyet arıyor. Bu noktada, Antwerp Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Antwerp Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Haydi Fenerbahçe! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz, Royal Antwerp ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gruptaki son maçında, rakibini kendi sahasında ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Mücadeleye az bir süre kala, Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Antwerp Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati...

ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 4 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 23.00'de başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Müsabakayı, Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

FENERBAHÇE UEFA PUAN DURUMU

  1. E. Frankfurt - 7 puan
  2. Olympiakos - 6 puan
  3. Fenerbahçe - 2 puan
  4. Royal Antwerp - 1 puan

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
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