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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:06 Son Güncelleme: 2.11.2021 11:07

Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta programından Hakan Ural ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta programından Hakan Ural ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Kanal D ekranlarına gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural’ın programda yer almaması üzerine “Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta programından Hakan Ural ayrıldı mı?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İzleyiciler ünlü ismin programdan ayrılıp ayrılmadığını ya da hasta olup olmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından Hakan Ural açıklama yaptı.

"Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta programından Hakan Ural ayrıldı mı?" sorularının yanıtları, Neler Oluyor Hayatta programı izleyicileri tarafından araştırılıyor. Ünlü ismin programda yer almaması nedeniyle programa veda ettiği düşünülürken konu ile ilgili açıklama kendisinden geldi.

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

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Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta programından Hakan Ural ayrıldı mı, açıklama geldi mi?
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