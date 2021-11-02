Hep halının altına süpürdüler!

SABAH Spor yazarları, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kaybettiği, Trabzonspor ve Galatasaray’ın kazandığı haftayı değerlendirdi
AHMET ÇAKAR Vitor Pereira insani olarak da hata yapıyor, teknik olarak da. Kimse kimseyi kandırmasın, Mesut Özil ile Portekizli hoca arasında ciddi problemler var.
GÜRCAN BİLGİÇ
Pereira artık Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir isim olmaktan çıktı. Çözüm bulmak yerine 'sorunun kendisi' haline geldi.
SORU: F.Bahçe kan kaybetmeye devam ediyor. Pereira'nın gönderilmesini isteyen de var, 'Devam etsin'diyen de. Başkan Ali Koç sessiz. Sizce tek suçlu Pereira mı?
AHMET ÇAKAR: Diyelim ki Ali Koç birden kafayı bozdu ve bıraktı. F.Bahçe için işler iyi mi olacak? Tabii ki hayır. F.Bahçe Avrupa'da söz sahibi ciddi bir marka olacaksa bunu ancak Ali Koç başarır. Ekonomik gücü, global bağlantılarıyla en güçlü F.Bahçeli o. Lakin Pereira için durum farklı. İnsani olarak da hata yapıyor, teknik olarak da.K imse kimseyi kandırmasın, Mesut Özil ile Pereira arasında ciddi problemler var. Hep halının altına süpürülüyor. Üstelik ilk 11, deneme tahtasınadöndü. Bence Pereira gönderilmeli ama sonrası karanlık. Kim gelecek? Türkiye'yi yakından tanıyan yabancı var mı? Baktığımızdabir tek Daum görünüyor. Yerlide ise durum meçhul.
GÜRCAN BİLGİÇ: Artık F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran bir teknik adam olmaktan çıktı Pereira. Çözüm bulmak yerine 'sorunun kendisi' haline geldi. 11 maç sonra F.Bahçe'de hiçbir şey eskisindendaha iyi değil. Ne ofansif ne defansif gelişme sağlandı. Taraftar transferlerden şikâyet ediyor ama şu anki kadroda bu ligin çokö nünde olan en az 7 oyuncuyu sayarız. Bu oyun F.Bahçe'yi şampiyon yapmaz,Pereira ya bunu değiştirecek ya da kendisi değişecek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Teknik direktör tek başına suçlu olmaz. Ben Pereira ilk atandığında "Yanlış tercih" dedim. Bunun neden ide daha önceki gelişinde edindiğim izlenimlerdi. Genel olarak birincibüyük yanlışı; yapıya uymayan üçlü defansla oynaması. İkincisi de ileri uçta sürekli değişik oyuncular kullanması ve ön liberoda Gustavo'nun yanında yine 4 değişik isim oynatması. Bu tabloda oyuncuların birbirine uyum sağlamaları mümkün olmaz. Forvette en fayda sağlayacak isim Rossi id i ama o da fizik açıdan düşüşe geçti. Nedenleri belli! Bir de kadro mühendisliğinde büyük hatavar. İşte Altay'ın sakatlığı ile ortaya çıkandurum. Berke büyük bir takımın direkt kalecisiolacak yeterlilikte değil. İşler iyice çıkmaza girdi.
PEREIRA'YA TAVIR KOYUYORLAR
LEVENT TÜZEMEN: Erol Bulut gibi Pereira, geniş kadroyu kullanmanın zorluklarını yaşıyor. Oynayan mutlu, oynamayan ya küsüyor ya tavır koyuyor. Özellikle Trabzon yenilgisinden sonra yapılan eleştiriler sonucunda Pereira fena dağıldı. Takım kurarkensezon başındaki adaletli vemantıklı hamlelerini kaybetti.Başkan'ın "F.Bahçe'ninşampiyon olacak kadrosuvar" demesi, Pereira'yı ciddibaskı altına aldı, üst üstegelen yenilgiler hocada ciddierozyon yarattı. Ayrıca bazı oyuncuların Pereira'ya karşı tavır koyduklarını duyuyorum.
FATİH DOĞAN: Zor, oyunu bozar! Pereira'nın 3-4-3 ısrarı ile Osayi ve Ferdi'den kanat oyuncusu çıkartma inadı oyunu bozdu. Bozulan oyun düzeltilir ama yıkılan güveni tamir etmek zor. Pereira birçok oyuncunun ve camianın önemli bölümünün saygısını kaybetti. Ali Koç'a eleştirilerarttı. Tanınan sınırsızbaşkanlık kredisi tükenmeyebaşladı. Bu yüzden Pereira kararı direkt Başkan'ı etkileyecek. Kovmak çözüm mü? Giderse kim olacak sorusu önemli! Benimfikrim, son bir görüşme yapılıpPereira'nın saplantılarındankurtulması sağlanmalı.
SORU: Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın golü iptal edildi. Galatasaray karşılaşmasında ise buna benzer bir pozisyonda Morutan'ın golü sayıldı. Beşiktaş "Adalet" diye bir çıkış yaptı. İki pozisyon kafa karıştırdı. Ne diyeceksiniz?
POZİSYON AYNI DİYENİN GÖZLERİNDEN ÖPERİM!
ERMAN TOROĞLU: Beşiktaş maçında; 1-Kalecinin görüş alanı 2-Pasifdenilen oyuncuların kalecinin görüşalanını kapatması 3-Topa müdahalesi4-Kendine avantaj sağlaması… Bunlara bakıyoruz, Mehmet Topal topa vurduktan sonra Montero pozisyonun içinde, oyuna müdahale etti ve golün iptal edilmesiçok netuygundur.GelelimGalatasaraykarşılaşmasına… Kaleci topu görüyor, bir önceki gün Beşiktaş'ın attığı golde Montero'nun yeri ile Galatasaraylı Nelsson'un pozisyon yeri aynı mı? Oyuncunun vurulan topla biralakası var mı? Vurulan topa engelteşkil ediyor mu? Aktif durumdamı? Moturan vuruyor, top havada vebütün herkes topu görüyor. Nelssonda topa aval aval bakıyor. Beşiktaş Kulübü, ofsayt açıklaması yaparken iki maçtan kullandığı resim ile toplumu kışkırtıyor. Beşiktaş'ın bu pozisyonununbir yorumu yok, dünyanınher yerinde ofsayt. Bunun sanagöre, bana göresi yok! İki futbolcuyu aynı yere koyan yönetici, yorumcu, futbolcu, teknik adam, hepinizin gözlerinden öperim.
BEŞİKTAŞ TEPKİDE YÜZDE YÜZ HAKLI!
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş % 100 haklıdır. Topal'ın golü ofsayt değil. Kaleye 8 metre uzaktı. Topa dokunmayan ve kalecinin görüş açısını kapatmayan bir futbolcu ofsayt olarak kabul edilemez. Aynı Cüneyt Çakır yıllar önce Bursaspor-Fenerbahçe maçında Bursaspor'un golünü vermişti. Üstelik o pozisyondaBursasporlu ofsayttaki oyuncu, kalecinin 1-2metre önündeydi. Üstelik o pozisyonda da VAR daveti gelmiş ve Cüneyt yardımcı hakemini alıp kenarda yine pozisyonu inceleyip golü vermişti. G.Saray maçı biraz farklı. Nelsson ofsaytta ama asla tartışılmayacak doğru bir kararla hakem golü verdi.
MARCAO KEREM'E SALDIRMASA G.SARAY DAHA ÖNDE OLURDU
SORU: Galatasaray ve Trabzonspor haftanın mutlu takımları.. Neler söylersiniz?
LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor iyi oynamıyor ama kazanma alışkanlığını kaybetmiyor. 4 Büyük arasında kulübesi en zayıf takım Trabzonspor. Gervinho'nun sezonu kapatması, Avcı'nın canını sıkmıştır. Önemli olan kötü oynarken kazanmayı bilmektir. Trabzonspor için Beşiktaş maçı dönüm noktası olur. Fatih Terim'in tek ön liberoya dönüp Morutan'ı serbest oynatması G.Saray'ın iyi oyununda etkili oldu. Bence sorun golcülerde. Diagne, Mohamed ve Halil'in gol atma konusunda istikrarı yok. Terim bunu biliyor ama eli kolu bağlı olduğu için 3 golcüye sahip olmayı bir zenginlik olarak dile getiriyor. Marcao- Nelsson ikilisi ise savunmada defoları giderdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizim takımlarımız Avrupa ile birlikte ligi fizik açıdan kaldıramıyorlar. Bu yüzden Avrupa'da mücadele etmeyen Trabzonspor avantajlıdır. Üstelik takım zaten iyiydi ve yeni transferlerle de daha da güçlendi. G.Saray hırslı ve arzulu oynuyor. Ama zaman zaman bocalıyorlar. Avrupa Ligi'nde ilk üç maçta başarılı idiler. Ligde de mücadelelerine devam edecekler. Ama istikrarlı bir grafik çizer mi, soru işareti! Ancak maç yazımda da belirttiğim gibi çok önemli bir stoper olan Marcao o yakışıksız hareketi yapmasaydı, G.Saray'ın 4-5 puanı daha fazla olurdu.
GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor kazanarak gidiyor ama tehlike sinyalleri de veriyor. F.Bahçe ve Rize maçlarını duran toplarla kazandılar. Göztepe karşısında ise şanslılardı. Sezon başındaki 'hükmedenizin vermeyen' Trabzonspor yok ortada. G.Saray'ın en önemli özelliği kazanması gereken maçlardaki başarısı. Antep karşısında ilk dakikadan itibaren takımın vücut dili bunun işaretini verdi. Aynısı neden deplasmanlarda olmuyor, en büyük sorunları bu.
FATİH DOĞAN: Trabzonspor istikrarlı olarak iyi oynamıyor. Gelgitleri var. Son eksikler Avcı'yı yorabilir. Fatih hocanın keyfi yerinde. Marcao'nun güzel oyunu ve Feghouli'nin oyuna girdikten sonraki dokunuşları galibiyeti getirdi. Fatih hoca beklentileri düşük tutup büyük hamleler yapıyor. Yarışın tam içinde.
KAMPI İYİ GEÇİRMEDİLER!
SORU: Beşiktaş bir var bir yok! Bunun sorumlusu olarak daSergen Yalçın gösteriliyor. Ne oldu Beşiktaş'a?
FATİH DOĞAN: Beşiktaş güç zehirlenmesi yaşıyor! Başarıyı paylaşmakve yönetmek zordur. Yıldızları aynı potada tutmak önemli. Sakatlıklar tesadüfdeğil. Sezon başı kampı iyi geçirilmedi. Gündüz İstanbul'daçalışıp akşam evlerine, sosyal hayatlarına gittiler. Böyle birkamp kültürü ve sistemi yok. Beşiktaş toparlanır, şampiyon daolur. Ama bunun için Sergen Yalçın'ın toparlanması, takımı toparlaması,yönetimin de birlik beraberliği sağlaması gerekir.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ta o kadar çok oyuncu,o kadar büyük sakatlıklar yaşandı ki bu, Sergen Yalçın'ın oyunsistemine ciddi zarar verdi. Beşiktaş eğer sakatlıkları atlatıpsezon başındaki istikrarlı kadrosunu yeniden yakalarsazirveye oynamaya devam eder. Ancak yönetimin hatalarıgörmeden konuyu başka kanallara çekmesi doğru değil. AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın bu halinin tek sorumlusu,Şampiyonlar Ligi'dir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ağır harabiyet getiriyor.Hem fizik olarak çökertiyor hem de mental olarak çok geriye götürüyor. İddiaediyorum, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni bugün kesse inanın bana çokçabuk toparlar. Beşiktaş'ın kadrosu Türkiye'nin en iyisi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş geçen sezonki oyunu oynamayaçalışıyor ama bu kez verimden uzak kaldı. Üstüne sakatlıklar eklendiama Yalçın yine önde baskılı, direkt kaleye giden oyunu istyior.Halbuki oyuncu profili değişti. 3 yerli kuralı Beşiktaş'ı çok etkiledi.Zaten son maçtan sonra kendisi de bir değişim yapmaları gerektiğininsinyalini verdi. Kalan maçlarda Beşiktaş'ı daha farklı birstratejide, daha sabırlı oynarken görebiliriz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın 11'i sakatlıklardan dolayıher hafta soru işareti. En son Batshuayi'de adale sakatlığıo ldu.Salih'in Alanya'daki Salih ile uzaktan yakından alakası yok. Ghezzalve Rosier'de de düşüş var. Teixeira ve Pjanic hazır değiller.B ütünağır yük Josef'e binince en sonunda o da fire verdi.