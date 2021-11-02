Hep halının altına süpürdüler!

SORU: F.Bahçe kan kaybetmeye devam ediyor. Pereira'nın gönderilmesini isteyen de var, 'Devam etsin' diyen de. Başkan Ali Koç sessiz. Sizce tek suçlu Pereira mı?

SORU: Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın golü iptal edildi. Galatasaray karşılaşmasında ise buna benzer bir pozisyonda Morutan'ın golü sayıldı. Beşiktaş "Adalet" diye bir çıkış yaptı. İki pozisyon kafa karıştırdı. Ne diyeceksiniz?

SORU: Galatasaray ve Trabzonspor haftanın mutlu takımları.. Neler söylersiniz?

SORU:

Beşiktaş bir var bir yok! Bunun sorumlusu olarak da Sergen Yalçın gösteriliyor. Ne oldu Beşiktaş'a?