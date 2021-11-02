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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:51

Juventus Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Zenit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Zenit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol tutkunlarını yakından ilgilendiren Juventus Zenit maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken iki karşı takımın mücadelesi canlı yayın üzerinden naklen izlenecek. H grubundaki Juventus’un Zenit’i konuk edeceği maçla ilgili olarak Juventus Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt aranıyor. Heyecan dolu karşılaşma Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Peki Juventus Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Zenit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı…

Juventus Zenit maçı izleyiciyle buluşacak. Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken Juventus Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek olan iki takım Torino'da, Allianz Stadyumu'nda top koşturacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Peki Juventus Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Zenit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı 2 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. İki takımın karşılaşması Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS - ZENİT ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Juventus - Zenit maçı şifreli olacak.

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Juventus Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Zenit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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