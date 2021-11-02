Juventus Zenit maçı izleyiciyle buluşacak. Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken Juventus Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek olan iki takım Torino'da, Allianz Stadyumu'nda top koşturacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Peki Juventus Zenit maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Zenit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı 2 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. İki takımın karşılaşması Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
Juventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Juventus - Zenit maçı şifreli olacak.
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