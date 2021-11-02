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Giriş Tarihi: 2.11.2021 20:20

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı? 9 günlük ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, bu hafta mı?

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı? 9 günlük ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, bu hafta mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ayında öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde ara tatil tarihleri yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği ilk ara tatil, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı, bu hafta mı sorularıyla araştırılıyor. 1. Ara tatil olan 9 günlük ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın son açıklamaları ile merak edilenlerin yanıtı.

Geçtiğimiz yıl Covid-19'la mücadele kapsamında uzaktan devam eden eğitim bu yıl çeşitli önlemler dahilinde yüz yüze sürdürülüyor. Eylül ayında başlayan eğitim hız kesmeden devam ederken, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde "Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı yoksa bu hafta mı?" sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimi bu soruya yanıt verirken, bu yılki tatillerin tarihleri ve 9 günlük ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorusunun yanıtı da açıklığa kavuşuyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, HAFTAYA TATİL Mİ?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Böylece öğrenciler önümüzdeki hafta dersleri tamamladıktan sonra 9 gün tatil yapacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı? 9 günlük ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, bu hafta mı?
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