Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı? 9 günlük ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, bu hafta mı?

Geçtiğimiz yıl Covid-19'la mücadele kapsamında uzaktan devam eden eğitim bu yıl çeşitli önlemler dahilinde yüz yüze sürdürülüyor. Eylül ayında başlayan eğitim hız kesmeden devam ederken, milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde "Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, haftaya mı yoksa bu hafta mı?" sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimi bu soruya yanıt verirken, bu yılki tatillerin tarihleri ve 9 günlük ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor sorusunun yanıtı da açıklığa kavuşuyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, HAFTAYA TATİL Mİ?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Böylece öğrenciler önümüzdeki hafta dersleri tamamladıktan sonra 9 gün tatil yapacak.