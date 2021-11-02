Kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu olmayı sürdürüyor. Her ayın ilk haftası açıklanan oranlarla beraber kira artış hesaplaması öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Kasım kira artış oranı ayın 3'nde belli olacak.
Kira zammı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 3 Kasım 2021 tarihinde belli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,78 %16,42
Zam bedeli: 164,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL
Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.