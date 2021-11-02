EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

EKİM 2021 KİRA ARTIŞ ORANI

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.