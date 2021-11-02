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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:16 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:16

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber kira artış oranı milyonların gündemine gelecek. Genellikle ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasıyla memur ve emekli maaşları şekilleniyor. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artış oranı hesaplaması ise merak ediliyor. Geçen ay, on iki aylık ortalamalara göre kira zammı %16,42 artış göstermişti. Peki Kira artış oranı ne açıklandı mı, zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu olmayı sürdürüyor. Her ayın ilk haftası açıklanan oranlarla beraber kira artış hesaplaması öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE TÜİK Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE Kasım kira artış oranı ayın 3'nde belli olacak.

Kira zammı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından 3 Kasım 2021 tarihinde belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

EKİM 2021 KİRA ARTIŞ ORANI

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

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Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
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