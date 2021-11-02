Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef eleme adayları kim oldu? 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 3.11.2021 01:11 Son Güncelleme: 3.11.2021 01:11

MasterChef eleme adayları kim oldu? 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

MasterChef eleme adayları kim oldu? 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Düello şeklinde yapılan dokunulmazlık oyunu esnasında şefler eşleşmelerin sırasını değiştirdi. Böylece oyunun heyecanı artarken izleyiciler 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı sorularına yanıt aramaya koyuldu. MasterChef eleme adayları kim oldu? İşte bugünkü MasterChef kazananı!

MasterChef Türkiye'de yeni takımlarla gerçekleştirilen ilk düello bugün gerçekleşti. Yöresel lezzetlerle gerçekleştirilen düello sırasında şeflerin isteğiyle yarışmacılar tezgahlarını değiştirerek ekip arkadaşlarının başladığı işi tamamladı. Haftanın ilk takım oyununun ardından mavi takım mağlup olurken eleme öncesi bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar tekrar kolları sıvadı. Peki 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İzleyicinin merak ettiği MasterChef eleme adayları kim oldu, hangi takım kazandı sorularının yanıtı haberimizde.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına isim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.

İLK ELEME ADAYLARI

Dokunulmaz olan Eren eleme potasına ilk olarak Pelin'i gönderdi.

DÜELLOLAR VE KAZANAN TAKIMLAR

İçli köfte: Pelin - Azize (Kırmızı takım)

Kayseri mantısı: Tahsin – Burcu (Kırmızı takım)

Karnıyarık ve pilav: Araz – Sergen (Kırmızı takım)

Taş kadayıf: Safanur – Hasan (Mavi takım)

Paçanga böreği: Emre – Mert (Kırmızı takım)

Çökertme kebabı: Eren – Dilara (Kırmızı takım)

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MasterChef eleme adayları kim oldu? 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
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