MasterChef Türkiye'de yeni takımlarla gerçekleştirilen ilk düello bugün gerçekleşti. Yöresel lezzetlerle gerçekleştirilen düello sırasında şeflerin isteğiyle yarışmacılar tezgahlarını değiştirerek ekip arkadaşlarının başladığı işi tamamladı. Haftanın ilk takım oyununun ardından mavi takım mağlup olurken eleme öncesi bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar tekrar kolları sıvadı. Peki 2 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İzleyicinin merak ettiği MasterChef eleme adayları kim oldu, hangi takım kazandı sorularının yanıtı haberimizde.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına isim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.