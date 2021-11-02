MasterChef taş kadayıf tarifi, malzemeleri ve püf noktası: En lezzetli taş kadayıf nasıl yapılır?

Şerbetli tatlılar arasında sıkça tercih edilen lezzetlerden biri olan taş kadayıf, MasterChef'in son bölümünün ardından televizyon izleyicilerinin araştırma konuları arasına girdi. Programı izleyenler, yarışmacıların hazırladığı tabakların ardından en lezzetli taş kadayıf nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte MasterChef taş kadayıf tarifi, malzemeleri ve püf noktası!
MASTERCHEF TAŞ KADAYIF NASIL YAPILIR?
Şerbet malzemesini bir tencereye alın ve eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 10-12 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğutun. Hamur için süt ve suyu yoğurma kabına alıp karıştırın. İçine maya ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra üzerini örterek 10 dakika aktifleşmesi için bekletin. Maya köpürdükten sonra kalan malzemeyi de ekleyin ve mikserin en düşük devrinde 3-4 dakika çırparak krep hamuru kıvamında bir hamur elde edin. Kabın üzerini örtüp 15 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Bir krep tavasını çok az yağlayıp orta ateşe yanan ocağa oturtun. Hamur karışımından birer kepçe alarak pancake yapar gibi tavaya yuvarlak bir şekilde dökün.
MASTERCHEF TAŞ KADAYIF YAPILIŞI
Sadece tek tarafını üzeri göz göz oluncaya dek pişirin ve spatula ile tavadan alıp bir mutfak bezini üzerine koyun. Hamur bitene dek işleme devam edin. Pişirdiğiniz hamurların içlerine birer tatlı kaşığı dövülmüş ceviz koyun. Yarım ay şeklinde ikiye katlayıp kenarlarını iyice kapatın. Sıvı yağı kızdırın ve taş kadayıfların her iki tarafını da çevirerek kızartın. Kevgir yardımıyla yağdan alın ve soğuttuğunuz şerbetin içine atın. 1-2 dakika şerbetin içinde bekletip hemen servis tabağına alın. Dilerseniz ılındıktan sonra üzerine dondurma koyun. Frambuaz sos ve toz antep fıstığı serperek servis yapın.
TAŞ KADAYIF MALZEMELERİ
ŞERBETI İÇİN:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 dilim limon
HAMURU İÇİN:
1 su bardağı ılık süt
1.5 su bardağı ılık su
1/2 paket yaşmaya
1 tatlı kaşığı toz şeker
Aldığı kadar (yaklaşık 2 su bardağı) un
1 çay bardağı irmik
1 çay kaşığı tuz
İÇ MALZEME İÇİN: 1 su bardağı dövülmüş ceviz
KIZARTMAK İÇİN: Sıvıyağ