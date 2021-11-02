MasterChef taş kadayıf tarifi, malzemeleri ve püf noktası: En lezzetli taş kadayıf nasıl yapılır?

Şerbetli tatlılar arasında sıkça tercih edilen lezzetlerden biri olan taş kadayıf, MasterChef'in son bölümünün ardından televizyon izleyicilerinin araştırma konuları arasına girdi. Programı izleyenler, yarışmacıların hazırladığı tabakların ardından en lezzetli taş kadayıf nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte MasterChef taş kadayıf tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

MASTERCHEF TAŞ KADAYIF NASIL YAPILIR?

Şerbet malzemesini bir tencereye alın ve eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 10-12 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğutun. Hamur için süt ve suyu yoğurma kabına alıp karıştırın. İçine maya ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra üzerini örterek 10 dakika aktifleşmesi için bekletin. Maya köpürdükten sonra kalan malzemeyi de ekleyin ve mikserin en düşük devrinde 3-4 dakika çırparak krep hamuru kıvamında bir hamur elde edin. Kabın üzerini örtüp 15 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Bir krep tavasını çok az yağlayıp orta ateşe yanan ocağa oturtun. Hamur karışımından birer kepçe alarak pancake yapar gibi tavaya yuvarlak bir şekilde dökün.