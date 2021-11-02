Masumlar Apartmanı yeni sezona son olarak Melisa Şenolsun Rüya karakteri ile dahil olmuştu. Dizide şimdilerde ise sık sık Ceylan karakterinin ismi geçiyor. İzleyiciler "Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne? Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterini kim canlandıracak?" gibi sorulara yanıt ararlarken Han'ın eski nişanlısı olduğu da biliniyor. Peki, Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir, hikayesi ne ve hangi oyuncu canlandıracak?
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİMDİR?
Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan karakteri daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak dizide yer almamıştı.
Ceylan karakteriyle ilgili iki isim ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden birisi Özgü Namal ve Melisa Sözen'di.
Gelen iddialara göre; ünlü oyuncu Özgü Namal'a Masumlar Apartmanı dizisinde rol alması için teklif gitmiş ancak uzun süredir ekran projelerine ara veren Namal'ın teklife sıcak bakmadığı öğrenilmişti.