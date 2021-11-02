Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Morutan ve Cicaldau'dan sonra Galatasaray'a 3. Rumen! Claudiu Petrila...
Giriş Tarihi: 2.11.2021 22:20

Morutan ve Cicaldau'dan sonra Galatasaray'a 3. Rumen! Claudiu Petrila...

Morutan ve Cicaldau’dan sonra Galatasaray’a 3. Rumen! Claudiu Petrila...

Galatasaray, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'dan sonra Rumen pazarından bir transfer daha yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, CFR Cluj'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Petrila'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'dan sonra kadrosuna bir Rumen futbolcu daha katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, CFR Cluj'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Petrila'yı yakından takip ediyor.

Sezon başında Romanya'dan Olimpiu Morutan ve Cicaldau'yu transfer eden Galatasaray, yeniden Rumen pazarına yöneldi.

Pro Sport'un haberine göre, Galatasaray CFR Cluj forması giyen 2000 doğumlu Claudiu Petrila'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Roma ve Lille'in de Claudiu Petrila ile ilgilendiği ifade edilirken, genç yetenek için gözlemcilerin aktif mesai yaptıklarının da altı çizildi.

Claudiu Petrila, bu sezon CFR Cluj formasıyla 22 maça çıkarken 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bugün var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Son dakika haberi... Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde kritik bilgi: O vatandaşlar muaf
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
Son dakika: Vitor Pereira yol ayrımında! Fenerbahçe için sürpriz öneri, Mesut Özil ve Daum...
SABAH'tan bir bomba daha: 6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para oldu?
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta pistte: 0-100'ü bakın kaç saniye!
CHP ve İYİ Parti'den seçim analizi: "Kazanamıyoruz! HDP'ye mecburuz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Morutan ve Cicaldau'dan sonra Galatasaray'a 3. Rumen! Claudiu Petrila...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA