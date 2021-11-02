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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:18 Son Güncelleme: 2.11.2021 15:18

Okullar tamamen kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması!

Okullar tamamen kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması!

Kasım ayı ile beraber okullar kapanacak mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim hakkında merak edilenleri açıkladı ve okullar kapanır mı sorusuna netlik kazandırdı. Bakan Koca'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Peki, okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte, okulların kapanması ile ilgili yapılan son açıklamalar

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim, hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, derslerini okullarında alırken bir yandan da yüz yüze eğitim bitecek mi sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçerken okullar kapanacak mı konusuna netlik kazandırdı. Bakan Koca, kararlılık vurgusu yaparken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de değerlendirmelrede bulundu. Peki, 2021-2022 Okullar kapanacak mı, tamamen uzaktan eğitime geçilecek mi? Yüz yüze eğitime dair yapılan son açıklamalar ve detaylar haberimizde.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN DE OKULLAR KAPANACAK MI SORUSUNA NET YANIT

Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;

ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK

Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.

İLAVE KARAR YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE

Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.

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Okullar tamamen kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması!
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