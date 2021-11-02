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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:51 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:51

POMEM sıralamaya giremedi nedir, ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir, yedek alımı ne zaman?

POMEM sıralamaya giremedi nedir, ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir, yedek alımı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM sonuçları açıklanırken sıralamaya giremedi yazısıyla karşılaşan oldu. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarına göre yedeklere kalan vatandaşlar POMEM sıralamaya giremedi ne demek, yedek kaça kadar gelir sorusuna yanıt arıyor. Toplamda 8 bin polis alımında başarısız olanlar 70 altı alan kişiler olurken sıralamaya giremediğinin diğer adı sıradasınız anlamını taşıyor. Buna göre; POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar ne demek, yedek alımı ne zaman? İşte yanıtı…

POMEM sıralamaya giremedi ne demek, pomem yedek kaça kadar gelir sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. PA tarafından duyurulan 27. Dönem POMEM sonuçları ile ilgili olarak sıralamaya giremeyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. POMEM sonuçları için sayfaya giriş yapan bazı adaylar 'POMEM sıralamaya giremedi ' yazısının ne demek olduğunu merak ediyor. Peki POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar ne demek, yedek alımı ne zaman?

POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK, YEDEK KAÇA KADAR NE DEMEK?

POMEM sıralamaya giremedi demek sıralamadasınız anlamını taşıyor. Eğer aday yüz üzerinden 70 puanı geçmiş ise adaylar arasında alım yapılacak aday için yüksekten başlayarak Sporun %25, KPSS %25 ve Mülakatın %50 etkisi alınıp sıralama oluşturuluyor. Puanlama sonucunda adayın puanı alım sayısına yetecek kadar değilse adayda "SIRLAMAYA GİREMEDİNİZ" yazısı geliyor.

POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK?

27. dönem POMEM sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ sitesine giriş yapan adaylardan bir çoğu 'Sıralamaya giremedi' yazısı ile karşılaşıyor. Sıralamaya giremedinin diğer adı "Sıradasınız" dır. Anlamı ise: Asil veya yedek listeye giremeyen kişilerin mülakatta 70 üstü alarak kaçıncı sırada olduğunı gösteren sıradır. Başarısız ise; Mülakatta 70 altı alan kişilerdir.

2021 POMEM YEDEK ALIMI NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Yedek alımı tarihleri henüz belli olmadı. Resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

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POMEM sıralamaya giremedi nedir, ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir, yedek alımı ne zaman?
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