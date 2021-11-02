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Giriş Tarihi: 2.11.2021 12:52

Royal Antwerp-F.Bahçe maçının hakemi Irfan Peljto

AA
Royal Antwerp-F.Bahçe maçının hakemi Irfan Peljto

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü temsilcimiz Fenerbahçe ile Royal Antwerp Belçika'da kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelede Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Milos Gigovic yapacak. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev alacak.

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Royal Antwerp-F.Bahçe maçının hakemi Irfan Peljto
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