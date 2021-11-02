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Giriş Tarihi: 2.11.2021 14:57

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam oynanacak maçlar ile birlikte devam edecek. Şampiyonlar Ligi Grup aşamasında bu akşam 4. Maçlar oynanacak. Gecenin dikkat çeken mücadeleleri arasında Bayern Münih-Benfica, Juventus-Zenit gibi maçlar bulunuyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Birbirinden önemli 8 maçın oynanacağı günde grup maçları saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? İşte 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları;

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları
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