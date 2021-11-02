Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Birbirinden önemli 8 maçın oynanacağı günde grup maçları saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? İşte 2 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maçları;
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)
23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)