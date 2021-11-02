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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:56 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:56

Sergen Yalçın Avrupa'da ilki yaşamak istiyor!

AA
Sergen Yalçın Avrupa’da ilki yaşamak istiyor!

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına yarın (3 Kasım) Portekiz'de Sporting karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Avrupa'daki ilk galibiyetini arayacak. Yalçın, 5 maçta henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon ekibiyle karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI

Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde organizasyondaki üçüncü maçta ise Sporting Lizbon'a İstanbul'da 4-1 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 5 Avrupa kupasında 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

YENİ MALATYASPOR'UN BAŞINDA 2 GALİBİYETİ VAR

Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupası deneyimi yaşadı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

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Sergen Yalçın Avrupa'da ilki yaşamak istiyor!
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