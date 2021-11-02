Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira yol ayrımında! Sürpriz öneri geldi: ’Mesut Özil ve Daum...’

SORU: F.Bahçe kan kaybetmeye devam ediyor. Pereira'nın gönderilmesini isteyen de var, 'Devam etsin' diyen de. Başkan Ali Koç sessiz. Sizce tek suçlu Pereira mı?

'DİYELİM Kİ ALİ KOÇ BİRDEN BIRAKTI...'

AHMET ÇAKAR: 'Diyelim ki Ali Koç birden kafayı bozdu ve bıraktı. F.Bahçe için işler iyi mi olacak? Tabii ki hayır. F.Bahçe Avrupa'da söz sahibi ciddi bir marka olacaksa bunu ancak Ali Koç başarır. Ekonomik gücü, global bağlantılarıyla en güçlü F.Bahçeli o.