Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira yol ayrımında! Sürpriz öneri geldi: ’Mesut Özil ve Daum...’

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona çok iyi başlayan Fenerbahçe'de maçlar devam ettikçe işler istenildiği gibi gitmedi. Sarı lacivertliler Ali Koç döneminde ikinci kez ligde peş peşe üç maçtan mağlup ayrıldı. Vitor Pereira'nın ilk 11'de sürekli değişiklikler yapıp Mesut Özil ile sorun yaşaması yönetimi de ateşe attı. İşte son dakika bilgileri...
AHMET ÇAKAR'DAN SERT SÖZLER! 'KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN...'
Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Pereira'nın hem insani olarka hem de teknik olarak hata yaptığını ifade etti. 'Kimse kimseyi kandırmasın' diyen Çakar, Pereira ile Mesut arasında ciddi problemlerin olduğunu belirtti.
SORU: F.Bahçe kan kaybetmeye devam ediyor. Pereira'nın gönderilmesini isteyen de var, 'Devam etsin' diyen de. Başkan Ali Koç sessiz. Sizce tek suçlu Pereira mı?
'DİYELİM Kİ ALİ KOÇ BİRDEN BIRAKTI...'
AHMET ÇAKAR: 'Diyelim ki Ali Koç birden kafayı bozdu ve bıraktı. F.Bahçe için işler iyi mi olacak? Tabii ki hayır. F.Bahçe Avrupa'da söz sahibi ciddi bir marka olacaksa bunu ancak Ali Koç başarır. Ekonomik gücü, global bağlantılarıyla en güçlü F.Bahçeli o.
'BAKTIĞIMIZDA SADECE DAUM...'
Lakin Pereira için durum farklı. İnsani olarak da hata yapıyor, teknik olarak da.K imse kimseyi kandırmasın, Mesut Özil ile Pereira arasında ciddi problemler var. Hep halının altına süpürülüyor. Üstelik ilk 11, deneme tahtasına döndü.
Bence Pereira gönderilmeli ama sonrası karanlık. Kim gelecek? Türkiye'yi yakından tanıyan yabancı var mı? Baktığımızda bir tek Daum görünüyor. Yerlide ise durum meçhul.'
'PEREİRA SORUNUN KENDİSİ OLDU'
GÜRCAN BİLGİÇ: 'Artık F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran bir teknik adam olmaktan çıktı Pereira. Çözüm bulmak yerine 'sorunun kendisi' haline geldi. 11 maç sonra F.Bahçe'de hiçbir şey eskisinden daha iyi değil.
Ne ofansif ne defansif gelişme sağlandı. Taraftar transferlerden şikâyet ediyor ama şu anki kadroda bu ligin çokö nünde olan en az 7 oyuncuyu sayarız. Bu oyun F.Bahçe'yi şampiyon yapmaz, Pereira ya bunu değiştirecek ya da kendisi değişecek.'
'TEKNİK DİREKTÖR TEK BAŞINA SUÇLU OLAMAZ'
ÖMER ÜRÜNDÜL: 'Teknik direktör tek başına suçlu olmaz. Ben Pereira ilk atandığında "Yanlış tercih" dedim. Bunun neden ide daha önceki gelişinde edindiğim izlenimlerdi. Genel olarak birinci büyük yanlışı; yapıya uymayan üçlü defansla oynaması.
'O İSİM ROSSİYDİ AMA...'
İkincisi de ileri uçta sürekli değişik oyuncular kullanması ve ön liberoda Gustavo'nun yanında yine 4 değişik isim oynatması. Bu tabloda oyuncuların birbirine uyum sağlamaları mümkün olmaz. Forvette en fayda sağlayacak isim Rossi'ydi ama o da fizik açıdan düşüşe geçti. Nedenleri belli! Bir de kadro mühendisliğinde büyük hata var.
İşte Altay'ın sakatlığı ile ortaya çıkan durum. Berke büyük bir takımın direkt kalecisi olacak yeterlilikte değil. İşler iyice çıkmaza girdi.'
'PEREİRA FENA DAĞILDI'
LEVENT TÜZEMEN: 'Erol Bulut gibi Pereira, geniş kadroyu kullanmanın zorluklarını yaşıyor. Oynayan mutlu, oynamayan ya küsüyor ya tavır koyuyor. Özellikle Trabzon yenilgisinden sonra yapılan eleştiriler sonucunda Pereira fena dağıldı.
Takım kurarken sezon başındaki adaletli ve mantıklı hamlelerini kaybetti. Başkan'ın "F.Bahçe'nin şampiyon olacak kadrosu var" demesi, Pereira'yı ciddi baskı altına aldı, üst üste gelen yenilgiler hocada ciddi erozyon yarattı. Ayrıca bazı oyuncuların Pereira'ya karşı tavır koyduklarını duyuyorum.'
'3-4-3 ISRARI OYUNU BOZDU'
FATİH DOĞAN: 'Zor, oyunu bozar! Pereira'nın 3-4-3 ısrarı ile Osayi ve Ferdi'den kanat oyuncusu çıkartma inadı oyunu bozdu.
Bozulan oyun düzeltilir ama yıkılan güveni tamir etmek zor. Pereira birçok oyuncunun ve camianın önemli bölümünün saygısını kaybetti. Ali Koç'a eleştiriler arttı.
Tanınan sınırsız başkanlık kredisi tükenmeye başladı. Bu yüzden Pereira kararı direkt Başkan'ı etkileyecek. Kovmak çözüm mü? Giderse kim olacak sorusu önemli! Benim fikrim, son bir görüşme yapılıp Pereira'nın saplantılarından kurtulması sağlanmalı.'