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Giriş Tarihi: 2.11.2021 12:27 Son Güncelleme: 2.11.2021 13:00

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!

Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim’in maaşı açıklandı!

Galatasaray Kulübü ile Nesine.com arasında iki yıl süreyle iş birliği anlaşması imzalandı. Nef Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in maaşına açıklık getirdi. İşte Fatih Terim'in maaşı...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim'in maaşıyla ilgili son dönemde çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesiyle ilgili söylentilere cevap veren Rezan Epözdemir, "Üç milyon avrolardan, 35-40 milyon liralardan bahsediliyor, bunlar gerçekçi rakamlar değil. Hocamız boş mukaveleye imza attı."

"SÖZLEŞMENİN YAPILDIĞI KUR ÜZERİNDEN..."

"Öncesinde yıllık 18 milyon lira alıyordu. Biz de hakkaniyet çerçevesinde önceki sözleşmenin yapıldığı avro kuruna baktık ve buna göre 21 milyon lira üzerinden 3 yıllık sözleşme yaptık. Bugünkü kur üzerinden 1,9 milyon avroya tekabül ediyor." şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY'DAN YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASI

Galatasaray Kulübü ile Nesine.com arasında iki yıl süreyle iş birliği anlaşması imzalandı. Nef Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşmaya göre Nesine.com, iki yıllığına Galatasaray Futbol Takımı'na forma sırt sponsoru oldu.

Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, "4,5 aylık periyotta yaptığımız 17. sponsorluk anlaşması olacak. 1 milyar 32 milyon 380 bin liralık tutarı Galatasaray'a kazandırmış olduk. Bunun heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Önemli bir ilktir. İki yıl için erkek futbol takımının sırt sponsorluk hakkını veriyoruz. Nesine.com, iş yapmaktan gurur duyduğumuz bir kurum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Nesine markasının yan yana gelmesinden mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
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