BEŞİKTAŞ'A YANIT GELDİ!

Beşiktaş'ın "Adalet herkese lazım" paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir şöyle konuştu: "Yöneticiler kendi taraftarlarını konsolide etmek için mesajlar veriyor. Bu da sezon öncesi verilen birlik mesajını zedeliyor. Bazı stadyumlarda 40 bin kişi maça geliyor. Federasyona soruyoruz bu kural sadece Galatasaray'a mı var? Yüzde elli kapasite kuralına sadece G.Saray uyuyor.

Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik. Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil.